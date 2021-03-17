На Цепной мост повесили замок

Один из символов Венгрии - Цепной мост закрывается на ремонт. Жемчужина Будапешта привлекает множество туристов, но сейчас находится в ужасном состоянии.

Давид Борши, пресс-секретарь Транспортного центра Будапешта: "Тротуары и проезжая часть будут полностью заменены. А для стальных листов потребуется антикоррозийная обработка".

Ремонт назрел давно. В последний раз мост обновляли более 30 лет назад, и за эти годы ржавчина нанесла сооружению серьезный ущерб. После долгих споров между правительством и городом, возглавляемым оппозицией, проект, наконец, стартовал. Его стоимость оценивается в 51 миллион евро (19 миллиардов форинтов).

Ката Тютто, заместитель мэра Будапешта: "5 миллиардов форинтов пойдут на сохранение памятников и культурного наследия. Известняк будет поступать из специальной шахты, которая считалась истощенной, канделябры будут отремонтированы с использованием специальных современных инструментов".

Венгерский Цепной мост - популярное место у любителей авиатрюков. А американский актер Уилл Смит даже забрался на него, когда был в Будапеште.

Памятник будет отреставрирован по планам 1914 года и предстанет по окончании работ во всей красе.

Адам Мадьяр, Euronews: "Цепной мост является символом Будапешта более 170 лет. Туристы и молодожены часто фотографируются здесь, на площади Адама Кларка. Им придется подождать несколько лет, но к 2023 году мост должен стать более ровным и красивым, чем в последние десятилетия".