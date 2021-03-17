Гобелен из Байё будут реставрировать

Знаменитому Гобелену из Байё - почти 1000 лет - преклонный возраст для произведения искусства. С первого взгляда его деградация не сразу заметна, но недавно группа экспертов изучила внимательно каждый квадратный сантиметр . На это ушло несколько недель, ведь длина льняного полотна с вышивкой - около 70 м, а его ширина - 50 см.

Обнаружив тысячи микроскопических повреждений, специалистьы вынесли вердикт: чтобы предотвратить ухудшение состояния памятника средневекового искусства, созданного в XI веке, необходимо вмешательство.

"Речь тут не идет о чистке, стирке или удалении всех пятен, но о более активных действиях. Идея состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию и эффективно укрепить те места, которые уже ей подверглись, дабы обеспечить сохранность работы на десятилетия, а может, и столетия", - говорит Антуан Верней, главный куратор музеев Байё.

Реставрацию гоболена из Байё планируется начать в 2024 году, и это будет непростая задача. Чтобы переместить полотно, не повредив его, понадобится не менее полсотни человек, а для работы над ним нужно подыскать достаточно просторное помещение. Реставрация обойдётся в 2 млн евро.

Сокровище, вошедшее в список мирового наследия ЮНЕСКО, приходят посмотреть ежегодно около 400 тысяч человек, среди которых много британцев. Ведь на гобелене изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе. Считается, что он был вышит придворными ткачихами королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя.