Лондон считает Россию острой и актуальной угрозой своей безопасности

Великобритания в период после "брексита" намерена увеличить свой ядерный потенциал на 45%. Об этом говорится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий. В документе подчеркивается, что правительство идет на такой шаг в связи с растущим числом угроз со стороны ряда государств. Наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности Лондон назвал Россию, а также Иран, КНДР, и Китай.

Выступая в парламенте, премьер-министр Борис Джонсон рассказал о долгосрочных планах властей: "Первым результатом комплексного обзора стало решение кабинета инвестировать дополнительно 24 миллиарда фунтов стерлингов в оборону, что позволит провести полную модернизацию наших вооруженных сил и продвигаться по пути обновления наших средств ядерного сдерживания".

В эпоху после "брексита", заявил Джонсон, Соединенное Королевство будет углублять оборонные и торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, не отказываясь при этом от старых союзников.

"Приверженность Великобритании делу безопасности нашего европейского дома останется безоговорочной и неизменной", - заявил Джонсон, напомнив о присутствии британских военных в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии.

В рамках пересмотра Лондоном стратегии внешней политики и политики в области обороны и безопасности, Великобритания позднее в этом году направит в Азиатско-Тихоокеанский регион свой флагманский авианосец HMS Queen Elizabeth II. В течение нынешнего года, как сообшается, британские власти опубликуют и новую стратегию в области кибербезопасности.