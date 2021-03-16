Лондон: акции протеста не прекращаются

В центре Лондона — новая акция протеста: в понедельник вечером сотни человек вышли на манифестацию против действий полиции и насилия в отношении женщин.

В МВД Великобритании предупредили собравшихся, что антикоронавирусные меры нарушать нельзя в любом случае. Акция у здания Скотленд-Ярда завершилась столкновениями с полицией и задержаниями.

Манифестация в понедельник днём, напротив, завершилась без вмешательства правоохранительных органов. Полицию подвергли критике за разгон акции в память о Саре Эверерад в субботу вечером.

Глава лондонской полиции Крессида Дик на этом фоне заявила, что её подчинённые действовали обоснованно и в полном соответствии с правилами, и отказалась отправляться в отставку.

Ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил, что создаст рабочую группу, которая рассмотрит как действия полиции во время субботней манифестации, так и проблему насилия против женщин в целом.