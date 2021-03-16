Песков: "Россия может постепенно снимать ограничения"

Россия постепенно снимает ковидные ограничения: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика позволяет шаг за шагом отменять введённые ранее санитарные меры.

Так он прокомментировал планы крымской администрации отпраздновать годовщину событий 2014 года массовыми мероприятиями. В то де время Песков подчеркнул, что решения о введении или снятии таких мер принимаются каждым регионом отдельно, исходя из ситуации.

Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Практически во всех регионах страны сохраняется "масочный режим" и действуют правила социального дистанцирования, но запреты, касающиеся экономики — работы и торговли — минимальны. Так, с понедельника в Омской области сняли ограничения с торговых центров и детских развлекательных учреждений.

В то же время российские власти призывают не терять бдительность, особенно на фоне появления всё новых штаммов коронавируса. Во вторник глава минздрава Михаил Мурашко объявил о регистрации новой тест-системы, которая сможет выявить ряд мутаций, в том числе т.нз. "британскую", которая считается одной из самых опасных из-за повышенной контагиозности.

Глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что данные о том, защищает ли "Спутник V" от этих штаммов, появятся уже через неделю. По словам же Мурашко, "Спутник" уже подтвердил высокую эффективность против британского штамма.

Кроме того, Гинцбург поддержал введение "паспортов вакцинации", в которых были бы зафиксированы данные о прививке или о перенесённом COVID-19. "Я не совсем понимаю некоторый скепсис, который присутствует в том __плане, что это ограничение чьей-то свободы или чьих-то прав", — заявил директор центра им.Гамалеи.