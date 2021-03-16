Песков: "Россия может постепенно снимать ограничения"Комментарии
Россия постепенно снимает ковидные ограничения: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика позволяет шаг за шагом отменять введённые ранее санитарные меры.
Так он прокомментировал планы крымской администрации отпраздновать годовщину событий 2014 года массовыми мероприятиями. В то де время Песков подчеркнул, что решения о введении или снятии таких мер принимаются каждым регионом отдельно, исходя из ситуации.
Практически во всех регионах страны сохраняется "масочный режим" и действуют правила социального дистанцирования, но запреты, касающиеся экономики — работы и торговли — минимальны. Так, с понедельника в Омской области сняли ограничения с торговых центров и детских развлекательных учреждений.
В то же время российские власти призывают не терять бдительность, особенно на фоне появления всё новых штаммов коронавируса. Во вторник глава минздрава Михаил Мурашко объявил о регистрации новой тест-системы, которая сможет выявить ряд мутаций, в том числе т.нз. "британскую", которая считается одной из самых опасных из-за повышенной контагиозности.
Глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что данные о том, защищает ли "Спутник V" от этих штаммов, появятся уже через неделю. По словам же Мурашко, "Спутник" уже подтвердил высокую эффективность против британского штамма.
Кроме того, Гинцбург поддержал введение "паспортов вакцинации", в которых были бы зафиксированы данные о прививке или о перенесённом COVID-19. "Я не совсем понимаю некоторый скепсис, который присутствует в том __плане, что это ограничение чьей-то свободы или чьих-то прав", — заявил директор центра им.Гамалеи.