Россия может заблокировать Twitter через месяц

Россия заблокирует социальную сеть Twitter на своей территории через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, сообщил заместитель главы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин во вторник.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, - сказал он. - Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".

По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

На прошлой неделе Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в связи с тем, что с 2017 года сервис не удалил более 3000 сообщений с информацией, которую ведомство посчитало запрещенной. Twitter ответил на давление со стороны российских властей, назвав происходящее попыткой "ограничить свободу дискуссии".

В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев сообщил на прошлой неделе, что ведомство готово вести диалог с компанией, однако Twitter на запросы и требования не реагирует.