Выборы в Нидерландах: не дать стране уйти под воду

Проблема изменения климата стала одной из главных тем предвыборной кампании в Нидерландах. В 2019-м Верховный суд постановил, что государство обязано сократить выбросы парниковых газов ради защиты здоровья населения как минимум на четверть по сравнениею 1990 годом. Но с тех пор, отмечают эксперты, достигнут весьма незначительный прогресс.

Кадир ван Лохаузен - фотожурналист. Он путешествует по миру, документируя последствия изменения климата: "Нас воспринимают как "зелёную" страну, особенно в связи с развитой ветроэнергетикой. Так почему же мы не продвинулись ещё дальше? Если посмотреть программы ведущих политических партий, в них упоминается климатический кризис, но нет реальных действий по его разрешению. Это должно измениться. И мы можем это сделать. Ведь вопрос не в том, поднимется ли уровень моря на один или два метра. Вопрос в том, когда".

Возобновляемые источники энергии - один из путей разрешения кризиса. Но даже те, кто голосует в стране за "зелёных", не всегда хотят видеть ветряные мельницы у себя на заднем дворе. Жители этого пригорода Амстердама протестуют против проекта строительства новых ветряков.

Мне не нравится постоянный шум от вращения лопастей двигателя", - говорит эта женщина.

- Мы не против всего, но в первую очередь нам следует охранять наше здоровье, а потом уже природу", - добавляет другая.

- Значит, нам не нужны ветряные мельницы? - спрашивает организатор митинга.

- Нет! - слышится дружный ответ.

Если проехать несколько километров, мы оказываемчя в одном из самых экологически чистых кварталов Европы. С прошлого года пятьдесят семей живут здесь в плавучих домах, уровень выбросов углекислого газа - нулевой.

"Здесь живет весьма разнообразная группа людей. Это нечто особенное: вы живете на воде, но в городе, разводите плавучие сады, чтобы очистить воду. Это иной, уникальный образ жизни, новое слово в урбанизме", - рассказывает местный активист-эколог Пепейн Дюйвестейн.

Дома вырабатывают собственную энергию и оснащены умными технологиями, оптимизирующими ресурсы.

"В каждом доме присутствуют инновации, например, аккумулятор. Несколько домов объединены в сеть", - продолжает Пепейн Дюйвестейн.

И хотя налицо настоящий прорыв, многие эксперты скептически относятся к тому, что выборы в Нидерландах приведут к конкретным действиям в области защиты климата.

"Думаю, что большинство партий не верят, что политика по защите климата может стать решением в таких областях, как образование, экономика, здравоохранение. Многие думают: когда уровень моря повысится, мой дом окажется наверху, так что обойдётся"...

Плавучие дома, как Ноев ковчег, выплывут, но жителям других районов Нидерландов повезёт меньше. Учёные признают, что значительная часть территории страны уйдёт под воду, и выборы могут стать последним шансом остановить процесс", - передаёт из Амстердама наш специальный корреспондент Стефан де Врис.