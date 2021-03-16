Греция полна решимости принимать туристов

Власти Греции решительно намерены "не упустить" новый туристический сезон — даже если на уровне Евросоюза не будет оказано достаточной поддержки или одобрения.

Уже в апреле страна начнёт без карантина принимать жителей Великобритании, Израиля и нескольких стран ЕС — тех государств, где вакцинация идёт самыми высокими темпами. А с 14-го мая "зелёный список" будет расширен ещё больше, в него войдёт в том числе и Россия.

По словам министра туризма Греции, принимать будут и привитых, и непривитых, с отрицательным результатом ПЦР-теста и выборочными проверками на границе. Для выявленных уже в Греции случаев готовы отели-изоляторы.

Для пущего спокойствия, Афины призывают Брюссель как можно скорее ввести в действие единый "прививочный паспорт": Греция была в числе стран-инициаторов самой этой идеи. Если Брюссель не успеет до начала высокого сезона — в Афинах грозят действовать на своё усмотрение и принимать такие документы, выданные в любой отдельно взятой европейской стране и на любую вакцину, включая препараты российского и китайского производства.

Симела Тухтиду, Euronews:

"Новый маркетинговый слоган — 'В Греции есть всё, что вам захочется'. Работники туриндустрии заявляют, что полностью готовы выполнить требования, предъявляемые пандемией. Власти сообщают, что если приток туристов достигнет хотя бы половины доковидного уровня, это поможет смягчить экономический урон".