Принцип домино: использование AstraZeneca частично приостановлено

С момента одобрения европейским регулятором вакцины от фармкомпании AstraZeneca прошло менее двух месяцев, как страны, в которых она, как заявлялось, представляет возможность для прививки значимых групп населения, приостановили ее использование.

Первой это сделала Австрия, затем к ней присоединились ряд государств Скандинавии, потом страны Балтии. В конце прошлой недели Италия наложила вето на применение одной из поставленных партий. И в понедельник практически одновременно Германия и Франция распорядились временно не использовать эту вакцину.

Причина - образование тромбов в кровеносной системе.

ВОЗ созвала на вторник экстренную встречу - в ней будут участвовать и представители Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Тем не менее, пока в Женеве говорят, что польза от прививки AstraZeneca перевешивает риски.

Марианджела Симау, помощник генерального директора ВОЗ: "Пока мы придерживаемся наших прежних рекомендаций, мы полагаем, что риск развития инфекции по тяжелому сценарию при заражении выше, чем риск возможных побочных эффектов. В данном случае наш выбор очевиден в пользу вакцинации, в том числе и препаратом AstraZeneca".

В воскресенье Astrazeneca распространила заявление, в котором указывается, что безопасность использования вакцины - приоритет компании. Также называются цифры - препаратом уже были привиты около 17 миллионов жителей Британии. Число тех, кто позднее сообщил о тромбозах, ниже, как подчеркивается в коммюнике, средней цифры среди обычного населения.

В иберийском королевстве предпочитают говорить о необходимости доверия к прививочной кампании, именно поэтому испанский премьер сообщил, что дополнительные проверки эту уверенность могут только укрепить: "Важно, чтобы граждане имели гарантии, и в данном случае речь идет не только об испанцах, но и жителях всего ЕС. Сегодня, в эти часы, профильные ведомства как нашей страны, так и Франции и Германии оценивают вновь эффективность профилактического препарата и возможные риски, с которыми может быть сопряжено его применение".

Во Франции AstraZeneca используется для прививок парамедиками и фармацевтами (в стране эта профессия относится к медицинским).

Вот что говорит фармацевт Софи Пуже: "Есть те, кто уже позвонил и отменил прием для прививки. Мы ждем разъяснений. Германия сообщила, что приостановила использование препарата. Есть определенное беспокойство".

Во Франции о приостановке использования AstraZeneca объявил Макрон, так что, судя по всему, у мадам Пуже есть основания для тревоги, раз такого рода решение принял президент страны.