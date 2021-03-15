"Первая попытка сирийцев наказать россиян за военные преступления"

Три правозащитные организации требуют возбудить в России уголовное дело против «ЧВК Вагнера» о жестоком убийстве жителя Сирии. Соответствующее заявление подано в Следственный комитет от имени брата погибшего сирийца, — сообщает центр «Мемориал», который помогал готовить документы вместе с Международной федерацией за права человека и Сирийским центром СМИ и свободы мнений.

Правозащитники подчёркивают, что в основу жалобы легли данные из расследования «Новой газеты», опубликованного прошлой весной. В материале шла речь об издевательствах и убийства на газовом месторождении Аш-Шаер близ Пальмиры, которое, по данным издания, охраняли российские наёмники. Как пишет «Новая», бойцы «ЧВК Вагнера» раздробили человеку руки и ноги кувалдой, после чего обезглавили его, а тело сожгли. На видеозаписи убийства слышно, что всё это сопровождается шутками и издёвками.

Родственников убитого обнаружил Сирийский центр СМИ и свободы мнений. Согласно версии, которую со ссылкой на семью приводят правозащитники, в марте 2017 мужчина вернулся в Сирию из Ливана. До этого он около года работал на стройках, а по приезде был арестован сирийскими военными и отправлен на военную базу для прохождения воинской службы под Дамаском. В последнем сообщении от убитого его родственники узнали, что он намерен дезертировать.

«Новая газета» уже обращалась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело, однако ответа не получила. Новое заявление в ПЦ «Мемориал» называют первой попыткой самих сирийцев привлечь россиян к уголовной ответственности за тяжкие преступления в зоне конфликта.

Так же обстояли дела и двадцать лет назад, когда нерасследованными и безнаказанными оставались насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни в зоне вооружённого конфликта на Северном Кавказе. Теперь, по сути, мы имеем дело с очередным звеном цепи безнаказанности. Александр Черкасов председатель Совета ПЦ «Мемориал»

Частную военную компанию, известную как «группа Вагнера», связывают с российскими властями и предпринимателем Евгением Пригожиным, которого относят к ближайшему окружению Владимира Путина. Пригожин, между тем, заявлял, что не имеет никакого отношения к предполагаемым наёмникам. Президент России, в свою очередь, подчеркивал, что не считает Пригожина своим другом, как об этом сообщали СМИ.

Несмотря на это, в Федерации за права человека FIDH считают, что иск от семьи убитого открывает перспективы для разбирательства на международном уровне. «Государство не может избежать международной ответственности передачей права на использование насилия таким теневым вооруженным группировкам, как Вагнер», — заявляет руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии FIDH Илья Нузов.

Ранее Россия неоднократно блокировала резолюции Совбеза ООН о передаче дел о военных преступлениях в Сирии в Международный уголовный суд. В «Мемориале» отмечают, что именно это вынудило жертв преступлений и их родственников обращаться в суды государств, где действует экстерриториальная юрисдикция, в частности, Германии, Швеции, Франции и Испании. Частный иск в России правозащитники рассматривают как важный этап в борьбе за привлечение к ответственности россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.