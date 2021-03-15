Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошла в число номинантов на "Оскар" - трансляция

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" и документальный фильм "Гунда" российского режиссёра Виктора Косаковского не вошли в число номинантов на "Оскар" этого года.

"Дорогие товарищи!" - историческая драма, посвященная расстрелу советскими властями демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм вышел в прокат в ноябре 2020 года и был включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, получив специальный приз жюри.

Черно-белый документальный фильм "Гунда" повествует о жизни свиньи Гунда и ее поросятах. В картине не появляются люди и не звучит человеческая речь. Исполнительным продюсером проекта стал американский актер и зоозащитник Хоакин Феникс.

Номинантов на "Оскар" объявили во время трансляции на сайте Американской академии киноискусств.

Ленты "Отец", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды" и "Звук металла" выдвинуты на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтенберг, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун номинированы на "Оскар" за лучшую режиссерскую работу.

На недавнем вручении премий "Золотой глобус", которую считают генеральной репетицией перед "Оскаром", "Земля кочевников" выиграла в двух самых престижных номинациях - "Лучший фильм - драма" и "Лучший режиссер".

Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган номинированы на "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на "Оскар" в категории "Лучший актер".

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.