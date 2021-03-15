Сирийский журналист нашёл убежище в Испании

Сирийский журналист нашёл убежище в ИспанииКомментарии
Прошло десять лет с тех пор, как сирийцы подняли мирный протест против Башара Асада.
В стране началась гражданская война, в результате которой погибло полмиллиона человек и половина населения была вынуждена бежать. Журналист Мухаммед был среди них.
Это должно было повлиять на жизнь миллионов сирийцев, которые, подобно Мухаммеду, мечтали о переменах.
Выступая против правительственной коррупции, несправедливости и безработицы - протестующие были вдохновлены первоначальными успехами мощной волны, меняющей лицо арабского мира...
Ответ сирийских властей не заставил себя ждать.
В город Даръа были переброшены около 6 тысяч военных. 10 дней город находился под осадой. Десятки погибших и около тысячи арестованных. Мухаммед оказывался в тюрьме дважды.
Война разгоралась, но Мухаммеду удалось избегать полиции и бомбардировок почти 8 лет- время, которое он, вооружившись камерой, посвятил документированию конфликта. Пока однажды он не был вынужден бежать и найти убежище в Испании.