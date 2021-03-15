"Новая газета" сообщила о "химической атаке" на редакцию

"Новая газета" сообщила, что московская редакция газеты подверглась "химической атаке". По информации, опубликованной на сайте издания, вход в здание в Потаповском переулке поражен неизвестным химическим веществом, издающим стойкий резкий химический запах.

По данным "Новой", запах почувствовали все посетители и сотрудники редакции и соседних организаций. Уточняется, что здание представляет собой режимный объект. Эвакуация сотрудников не проводилась.

"По мнению наших сотрудников, изучавших обстоятельства нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной, запахи очень похожи, - говорится в сообщении. - Тогда дом и машину Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.

По предварительным данным, перед входом в здание найдено зеленое пятно. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что "опасных веществ пока не обнаружено". "Проведена проверка с использованием газоанализаторов. Они не зафиксировали никаких опасных веществ, включая хлор, аммиак, цианиды. Утечек газа также не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что замеры воздуха также будут произведены мобильной лабораторией. "Никаких угроз нет", - сообщили в экстренных службах.

В 2017 году "Новая газета" сообщала, что в редакцию пришло письмо с неизвестным белым порошком. Анализ содержимого конверта показал, что вещество не радиоактивно. В 2018 году неизвестные подбросили к офису газеты похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, корзину с отрезанной головой барана и угрозами в адрес всей редакции, а такде клетки с овцами, одетыми в жилетки "Пресса".