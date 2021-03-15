Жилищный кризис важнее коронавируса

Коронавирус, конечно, один из важнейших вопросов на парламентских выборах в Нидерландах. Но ещё один, не менее важный, возникший ещё до пандемии — тяжелейшие проблемы с жильём.

Петер Булхауэр, Делфтский технический университет:

"Всё рухнуло во время финансового кризиса. Стало гораздо труднее купить, построить дом. Объёмы строительства упали почти вдвое. Другая причина — за последние пять лет выросла миграция; это было не запланировано, но так получилось. Так что население увеличилось".

Герт Ян Баккер помогает голландцам найти доступное жильё. В социальных сетях он собирает отзывы: многие годами не могут выбраться из старой квартиры, многим приходится постоянно переезжать в поисках хоть чего-нибудь по средствам.

Герт Ян Баккер, жилищный консультант:

"Предыдущее правительство либерализовало рынок съёма жилья. Квартиру, которую 10 лет назад можно было снять за 600 евро, сегодня стоит строе дороже. Даже крошечная конура стоит сейчас невообразимых денег".

Нидерланды входят в число самых густонаселённых стран мира. Здесь просто физически трудно найти место для нового дома, тем более в крупных городах. В Амстердаме ударными темпами возводят небоскрёбы: это единственный способ обеспечить жильём всех — в теории. Пока же это по карману очень немногим. Цены на жильё в Голландии выросли примерно на 70% за последние пять лет.

"Мы искали новое жильё два или три года. И нашли этот проект. Мы оказались в ситуации, когда на 100 квартир претендовали 800 человек. Многие были готовы заплатить на 20-30-50 тысяч больше запрашиваемой цены".

Нидерландские политики сходятся во мнении, что для разрешения кризиса следует строить по сто тысяч квартир в год. Уже прямо сейчас нужно более 300 тысяч. Вопрос в том, займутся ли этим власти — или рынок.

Герт Ян Баккер, жилищный консультант:

"И левые, и правые говорят, что нужно правительственное регулирование, нельзя оставлять это на волю рынка. Я к этому отношусь со здоровым цинизмом".

Петер Булхауэр, Делфтский технический университет:

"Я уверен, что правительство вложит средства и займётся планированием, но это, конечно, потребует времени".

Ещё в конце 2019-го власти собирались создать фонд объёмом в миллиард евро и снизить или вовсе отменить ряд налогов как для жильцов, так и для строителей. Но из-за коронакризиса эти планы заморозили.