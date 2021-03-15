В России отпраздновали Масленицу, надеясь выпроводить не только зиму, но и коронавирус. Ни та, ни другой пока не сдаются.
Одна из традиций — сжигание символической зимы, в этом году претерпела некоторые изменения. Сегодня сжигают "коронавирус" и "пандемию", а в Калужской области спалили целый замок "Корона-людоеда".
Для православных христиан в понедельник начался Великий пост, который продлится до Пасхи.
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