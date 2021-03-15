Военное положение в Янгоне

В Мьянме за минувшие сутки во время разгона акций протеста погибли четыре десятка человек: об этом сообщает местная правозащитная организация. Более сотни манифестантов задержаны правоохранительными органами. По данным ассоциации, с 1-го февраля жертвами противостояния стали более 120 человек, а более 1800 задержанных участников демонстраций остаются под стражей.

Государственное телевидение объявило, что в двух густонаселённых районах Янгона, крупнейшего города страны, вводится военное положение.

Стражи порядка регулярно применяют силу для разгона манифестаций, в том числе боевое оружие, а наиболее активных участников протестного движения арестовывают. Участникам забастовок грозят увольнением. Несмотря на все эти меры, ежедневные манифестации не прекращаются.

Спецпосланник генсека ООН резко осудила кровопролитие и призвала стороны к диалогу и соблюдению прав человека.

На этом фоне стало известно, что судебное разбирательство по делу госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи перенесено на следующую неделю из-за технических проблем. Первое заседание должно было пройти в понедельник. Арестованную Аун Сан Су Чжи обвиняют в подстрекательстве к мятежу, нарушении ряда законов и во взяточничестве.