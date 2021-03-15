Действительно ли вакцина от AstraZeneсa опасна?

Насколько опасна вакцина от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca? Дискуссия продолжается уже больше недели. Несколько стран, включая Германию, Францию и Италию, приостановили вакцинацию этим препаратом после того, как после прививки у нескольких человек возникли серьезные нарушения кровообращения. При этом некоторые эксперты не видят причинно-следственной связи между этими фактами и критикуют власти за поспешные выводы.

"Нет смысла (останавливать) эту вакцинацию, - сказал исполнительный директор управляющего общества Assistance Publique–Hôpitaux de Paris Брюно Риу в эфире "France Inter" в понедельник. - Это то же самое, что сказать: "Привитый попал в аварию. Немедленно запрещаем автомобильное вождение или прекращаем вакцинацию!"

Все больше стран приостанавливают вакцинацию

Первой страной, приостановившей использование AstraZeneca стала Австрия. 8 марта страна прекратила использование партии препарата после смерти медсестры, получившей дозу. 49-летняя женщина умерла от образовавшегося тромба. Некоторые страны сразу после этого приостановили вакцинацию отдельными партиями.

Дания, Норвегия и Исландия пошли дальше, приостановив выпуск и использование всех вакцин AstraZeneca. В воскресенье к скандинавским странам присоединились Нидерланды, а в понедельник Германия, Италия и Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна дождется официального заключения экспертов ЕС в среду, чтобы принять решение о продолжении вакцинации.

За пределами Европы кампании по вакцинации отложены в Демократической Республике Конго, Индонезии и Таиланде.

По сообщениям, решения принимались после возникновения у вакцинированных людей проблем с кровообращением. В некоторых случаях, проблемы со свертываемостью крови или образованием тромбов привели к смерти человека.

При этом власти этих стран признают, что между проблемами со здоровьем и вакциной AstraZeneca нет доказанной связи, кроме хронологической последовательности и принятые меры - всего лишь предосторожность.

"При использовании относительно нового продукта, как все эти вакцины, нужно за ним приглядывать, как за молоком на печке. И если есть хоть какой-то сигнал, даже если вы ему не верите, нужно все прекратить", - рассказала RTS швейцарский вакцинолог Клэр-Анн Зигрист в четверг.

"Мы заходим слишком далеко"

AstraZeneca в воскресенье ответила на критику своего препарата. "В связи с недавней обеспокоенностью по поводу возникновения тромбов (у привитых), компания AstraZeneca хотела бы заверить в безопасности своей вакцины против COVID-19, основываясь на четких научных доказательствах. Безопасность имеет для нас первостепенное значение, и компания постоянно контролирует безопасность своей вакцины", - говорится в сообщении на сайте компании.

Некоторые специалисты, критикующие этот подход, указывают, что проблемы со здоровьем после AstraZeneca возникают у пациентов с такой же периодичностью, как после вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

По данными Великобритании, одной из европейских стран, лидирующих по числу вакцинированных, тромбообразование после прививки встречается крайне редко. Из 9,7 млн. реципиентов вакцин AstraZeneca только 35 (или 0,0004%) человек сообщили о появлении проблем. В случае Pfizer/BioNTech эта цифра составляет 24 человека (0,0002%) из 10,7 млн. привитых. После применения каждой из вакцин сообщалось только об одной смерти.

"Вполне разумно внимательно изучить связь между вакцинами и проблемами со свертываемостью крови, но мы заходим слишком далеко, предотвращая получение людьми вакцин, которые могут помешать им заболеть", - считает эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Тем временем данные, полученные во Франции от регулятора лекарственных средств ANSM, показывают, что реципиенты вакцин AstraZeneca (0,66%) чаще сообщают о побочных явлениях, чем Pfizer/BioNTech (0,19%) или Moderna (0,12%).

Обычно побочные явления несерьезные, но некоторые из них могут быть опасными, например, аллергические реакции, затрудняющие дыхание. Несколько дней назад Европейский Союз добавил эти симптомы в список потенциальных побочных эффектов вакцины AstraZeneca, даже если эти случаи являются исключительными. На проблемы с дыханием в результате аллергической реакции пожаловался 41 пациент из пяти миллионов привитых.