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мир

Франция и Италия вслед за Германией приостанавливают использование AstraZeneca

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 Euronews
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Франция и Италия вслед за Германией приостанавливают использование AstraZeneca
Авторское право  Jung Yeon-je/AP
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Франция и Италия вслед за Германией приостановили использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна дождется официального заключения экспертов ЕС в среду, чтобы принять решение о продолжении вакцинации.

Ранее Германия приостанавила использование AstraZeneca "в качестве меры предосторожности", сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения.

По словам представителя министерства, Институт Пауля Эрлиха, который консультирует правительство в вопросах здравоохранения, посчитал, что из-за случаев образования тромбов у получивших вакцину необходимо провести дальнейшие исследования этого препарата.