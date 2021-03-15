Франция и Италия вслед за Германией приостанавливают использование AstraZeneca

Франция и Италия вслед за Германией приостановили использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна дождется официального заключения экспертов ЕС в среду, чтобы принять решение о продолжении вакцинации.

Ранее Германия приостанавила использование AstraZeneca "в качестве меры предосторожности", сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения.

По словам представителя министерства, Институт Пауля Эрлиха, который консультирует правительство в вопросах здравоохранения, посчитал, что из-за случаев образования тромбов у получивших вакцину необходимо провести дальнейшие исследования этого препарата.