Германия: "вотум недоверия правительству"

Немецкие избиратели вынесли на земельных выборах вотум недоверия правительству во главе с Ангелой Меркель. Так отреагировала оппозиция и политологи на итоги воскресного голосования.

В земле Рейнланд-Пфальц победили социал-демократы. У правящих христианских демократов лишь 27,7% голосов против 31 % пять лет назад, это худший результат в истории. В земле Баден-Вюртемберг победу одержали "зелёные", тогда как у ХДС 24,1 % голосов против 27 % на прошлых выборах.

"Дамы и господа, скажем прямо, это не лучший предвыборный вечер для ХДС, - признался накануне Пауль Цимиак, генеральный секретарь ХДС. - Теперь, в преддверии всеобщих выборов в сентябре, каждый голос на счету. Будет жёсткая предвыборная кампания, мы будем бороться за то, чтобы удержать Германию в центре политического спектра".

По мнению аналитиков, главыми причинами столь плачевного результата правящей партии в двух землях стало неудовлетворительное, по мнению многих, кризисное управление в период эпидемии, а также коррупционные скандалы, в частности, при покупке масок.

"Один из многих потенциально вызывающих беспокойство за ХДС индикаторов заключается в том, что партии придется строить предвыборную кампанию в отсутствие популярного кандидата. Есть также сигналы о том, что, похоже, всё меньше людей считают ХДС наиболее компетентной партией, когда речь идёт об экономике. Это может стать серьезным вызовом для христианских демократов", - отмечает Матиас Диллинг, политолог из Оксфордского университета.

Таким образом, в обеих землях возможна коалиция без участия ХДС, так называемый "светофор": "зелёные" - жёлтые (цвет Свободной демократической партии) - и красные (СДПГ).