В Нидерландах выбирают парламент на фоне пандемии

Выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов начались в понедельник.

Голосование решено проводить в три дня - это сделано для того, чтобы вначале на избирательных участках побывали те, кого относят к группам риска, а в среду отдать гражданский долг смогут остальные избиратели.

Нынешняя предвыборная кампания в королевстве - первая в государстве-члене ЕС, которая проходит на фоне пандемии коронавируса.

Хотя именно правительства действующего премьер-министра Марка Рютт и ввело локдаун, шансы на получение большинства мандатов его Народной партией за свободу и демократию значительно выше, чем у соратников известного консерватора и евроскептика Герта Вилдерса.

Наблюдатели отмечают, что в данной ситуации именно Рютте по праву победителя, скорее всего, будет вновь поручено формировать кабмин.

В этом году для участия в выборах зарегистрировано 37 партий и движений, свое волеизъявление смогут высказать не менее 13 миллионов избирателей.