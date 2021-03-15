COVID в Европе: итальянцы на карантине, немцы - на Балеарских островах

Итальянские улицы еще хранят следы последних часов свободы. Но с понедельника половина страны вновь зажила по строгим правилам карантина - во избежание третьей волны коронавируса. Больницы уже не справляются с потоком новых инфицированных.

Школы и магазины закрыты в десяти областях. Рестораны работают только на вынос.

“Так странно. Слишком спокойно. Не похоже на Милан. Почти как год назад. Не совсем, но очень похоже", - говорит местный бармен.

Тем временем, к жизни после двухмесячного "локдауна" постепенно возвращается Португалия. Ограничения здесь планируют снять в течение ближайших семи недель, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

В понедельник здесь открываются детсады, парикмахерские и книжные магазины.

В преддверии пасхальных каникул жители Германии раскупили билеты на рейсы до Майорки за считанные часы. В самой ФРГ отели не принимают туристов с ноября, но обязательный карантин для тех, кто возвращается с испанских Балеарских островов, отменен. Авиакомпания Eurowings открыла 300 дополнительных рейсов.

"Все это может быть довольно опасно, - считает путешественница из Германии. - Если слишком много ресторанов, баров, разных мест откроются, люди перестанут вести себя осторожно".

Туристический сезон стартует в Валенсии. Отдыхающих на пляжах Бенидорма все больше. Гандия также готова принять более 50 тысяч человек, если те предъявят отрицательный тест на коронавирус.