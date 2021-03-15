Коронавирус: 12 месяцев пандемии в Европе

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca в прививочной кампании.

Это было сделано по рекомендации соответствующего надзорного органа. Причина - серия сообщений об образовании тромбов у тех, кто получил инъекцию.

В конце прошлой недели вакцинация профилактическим средством AstraZeneca была приостановлена в странах Балтии и Люксембурге. До этого на тот же шаг пошли власти Дании, Норвегии и Исландии.

Глава ирландского минздрава указал, что принял решение в "целях предосторожности до выяснения всех обстоятельств".

В AstraZeneca заверили в безопасности своей вакцины. Коммюнике кампания выпустила в воскресенье.

ВОЗ накануне закончившихся выходных подчеркивала, что подтвержденных научных данных о том, что между образованием тромбов и применением вакцины имеется связь, пока не получено.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Важно подчеркнуть, что Европейское агентство лекарственных средств сообщает, что нет указания на связь между тромбозом и инъекцией, и что вакцина может использоваться и впредь, в течение продолжающегося разбирательства".

По информации Reuter's, Вашингтон заявил Евросоюзу, что не будет поставлять сообществу вакцину , выпущенную на мощностях, расположенных в Америке. Это заявление было сделано после того, как руководство компании, сообщив Брюсселю о том, что план поставок в втором квартале выполнен не будет, сказало, что AstraZeneca постарается выправить ситуацию, воспользовавшись производством в США.

В годовщину первого локдауна во Франции власти организуют массовую эвакуацию тяжелых пациентов из крупных больниц парижского региона в другие департаменты, поскольку реанимации могут быть переполнены.

Пресса со ссылкой на правительство говорит о сотнях больных, которые будут перевезены как санавиацией, так и специально оборудованными санитарными поездами.

Каждая койка в отделениях интенсивной терапии - в буквальном смысле на вес золота. Вот как это сформулировал официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь: "Ситуация напряженная, тревожная, особенно в регионе Иль-де-Франс, мы увеличиваем число эвакуированных больных".

И год спустя после введения первого карантина на большей части Апеннин в понедельник закрывается практически все, включая магазины, торгующие товарами не первой необходимости, рестораны, школы и дошкольные учреждения.

Власти Италии открыто говорят о начале третьей волны массовых заражений.