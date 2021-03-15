Австралийские женщины вышли на улицы против сексуального насилия

"Сколько ещё жертв?" и "Услышьте нас!" - под такими лозунгами более 100 тысяч женщин вышли на улицы 47 городов Австралии в понедельник, чтобы сказать "Стоп" сексуальным домогательствам и насилию.

Самый крупный "Марш за справедливость" (March4Justice) состоялся в столице Канберре рядом с федеральным парламентом. Именно здесь, согласно недавним заявлениям нескольких женщин, они подверглись насилию. В одном из заявлений, не принятых полицией к рассмотрению, содержались обвинения в адрес генерального прокурора страны Кристиана Портера. Еще три женщины обвинили в насилии бывшего сотрудника парламента, работавшего в аппарате правящей Либеральной партии. Эти заявления широко растиражировали местными СМИ, но в полицию с заявлением о насилии обратилась лишь одна пострадавшая.

В Австралии тем не менее развернулась широкая полемика о безопасности женщин, культуре отношений на рабочих местах и необходимости борьбы с насилием. К акциям протеста в этот понедельник присоединились депутаты местных парламентов и члены правительств, но федеральный министр по делам женщин Марис Пейн, премьер-министр Скотт Моррисон и его заместитель Майкл Маккормак от участия в манифестациях отказались.