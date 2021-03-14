Американцы почтили память Бреонны Тейлор

В годовщину убийства афроамериканки Бреонны Тейлор сотни людей приняли участие в манифестации в центре Луисвилля в штате Кентукки. Демонстранты прошли возле мэрии, выкрикивая лозунги: "Нет справедливости, нет мира!", а затем остановились возле мемориала, посвященного Тейлор. Манифестацию возглавили члены ее семьи и близкие родственники.

Родители погибшей молодой женщины продолжают призывать к справедливости и требуют наказать виновников смерти их дочери спустя год после трагедии. Ее убийство вызвало в Луисвилле и по всей стране движение за расовую справедливость.

Кеннет Уокер, бойфренд Бреонны Тейлор: "Я хочу сказать, что очень ценю вашу любовь и то, что вы поддерживаете Бреонну и меня повсюду - не только здесь, но и во всем мире".

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор погибла от полицейских пуль в своей квартире в Луисвилле в ночь на 14 марта 2020 года в ходе антинаркотического рейда. Когда стражи правопорядка выбили дверь, молодой человек девушки выстрелил одному из них в ногу. Трое полицейских открыли ответный огонь. В Бреонну попало шесть пуль, одна из них оказалась смертельной.