Нидерланды: протесты накануне выборов

"Нет диктатуре", "Долой карантин!" - надписи пестрели на плакатах протестующих в Гааге в воскресенье. Около двух тысяч человек пришли в городской парк на антиправительственную акцию за день до начала всеобщих выборов в Нидерландах.

Они выразили негодование методами, которыми правительство во главе с Марком Рютте, пытается разрешить санитарный кризис. В стране с октября закрыты бары, рестораны, музеи, действует комендантский час. А уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

Так как участников было больше, чем разрешалось властями, правоохранители начали разгон демонстрантов, применив водомёты. Была задействована конная полиция.

Сообщается об одном задержанном.

Между тем, кандидаты провели последние агитмероприятия. В понедельник избиратели начнут голосовать на трехдневных выборах. За 150 мест в нижней палате нидерландского парламента борется рекордное число партий - 37.

Шансы Народной партии действующего премьера в глазах аналитиков выглядят предпочтительнее. Но, предрекают они, из-за большого числа политических сил, которые пройдут а законодательный орган, процесс формирования правительственной коалиции будет непростым.