Масленица: россияне проводили зиму и пандемию

Поедание блинов, народные игры и забавы, сжигание чучела коронавируса - весело и с размахом россияне отпраздновали Масленицу.

На Сахалине тысячи горожан наблюдали за стараниями поваров. На гигантской сковороде они испекли блин диаметром два с половиной метра и весом около 15 килограммов.

В Никола-Ленивце, что в Калужской области, зиму провожали на пару с пандемией. Там устроили шуточные состязания. Участников и зрителей угощали "иммуноповышающими блинчиками".

"Я впервые на Масленице в Николе. Это супер эффектно! Я потерялась в этом фильме", - делится впечатлениями наша собеседница.

"Для меня это приход весны. Видите, зима всё никак не сдаётся. А хочется, чтобы побыстрее пришла весна. Надеемся, что всё сгорит, и коронавирус уйдёт, наступит весна, придут счастье и праздник!" - вторит её ещё одна гостья.

Кульминацией празднования стало сжигание 24-метрового арт-объекта - "замка корона-людоеда" - в знак избавления от вируса.

Окончание масленичной недели приходится на Прощёное воскресенье, когда, по православной традиции, принято каяться друг перед другом за причинённые обиды. Для некоторых россиян Масленица - возможность вдоволь наесться перед Великим постом, который начинается в понеделник продлится до Пасхи.