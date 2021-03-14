Назанин Загари-Рэтклифф снова в суде

Назанин Загари-Рэтклифф снова в судеКомментарии
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Назанин Загари-Рэтклифф вновь предстала перед иранским судом. Слушания по делу сотрудницы благотворительного фонда "Томсон-Рейтер", гражданки Ирана и Британии начались в воскресенье.
Неделю назад она вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, к которому её приговорили за подстрекательство к мятежу и шпионаж. На этот раз, 42-летней женщине предъявили обвинения в "пропагандe против правительства исламской республики" .
"Неприемлемыми" их назвал британский Министр иностранных дел Доминик Рааб, потребовал от Тегерана отпустить подданную королевства к семье - в Великобританию.
Родственники Рэтклифф и её сторонники убеждены - новое дело иранские власти используют для давления на британских коллег в разгар переговоров двух стран. Тегеран требует от Лондона погасить давний долг в размере 500 с лишним миллионов долларов.
Приговор, как ожидается, ей вынесут в ближайшие недели.