Италия: "последние выходные"

У итальянцев — опять "последние выходные": жители Рима пользуются возможностью погулять и купить всё необходимое. С понедельника новый виток карантина охватит половину Италии, включая Рим и Милан. А в пасхальные выходные — в Европе это будет 3 и 4 апреля — "красной зоной" станет вся Италия.

"Я честно не понимаю, почему. За год понятно, что эта схема не работает, почему бы не найти другую? Это моё личное мнение, я не эксперт, не врач. Но с точки зрения психологии это неоправданный урон, не говоря уже об экономических последствиях для работающих. Я совершенно не согласна с такими мерами", — гневается жительница Рима.

Из северных регионов Франции заболевших отправляют в бельгийские больницы. Французские отделения реанимации, по данным правительства, заполнены уже на 95%. В столице ситуация особенно напряжённая.

Премьер Жан Кастекс в субботу вечером сообщил, что вакцинацию прошли уже 5 миллионов французов. Это половина плана: к середине апреля власти планировали привить 10 миллионов. Кастекс не исключил, что это число удастся превысить, несмотря на последние проблемы с вакциной "АстраЗенека".

Правительство пока старается предотвратить введение полного локдауна и придерживается курса на комендантский час — с 6 вечера по всей стране. Бары по-прежнему закрыты. Поэтому те французы, у которых есть такая возможность, "отрываются" в Мадриде: там рестораны, музеи и кинотеатры работают до 10 вечера. Уставшие от домашних ограничений французы сейчас оставляют около половины обитателей мадридских гостиниц, и представители испанского турбизнеса совершенно не скрывают, что только рады этому.

В Германии же не прекращаются манифестации. Сразу в нескольких немецких городах прошли акции протеста против коронавирусных мер. В одном только Штутгарте, по данным полиции, на такой митинг пришли гораздо больше 750 человек, фигурировавших в заявочном списке. Не обошлось без столкновений с полицией, которые, правда, не приняли больших масштабов.

В Дании протесты также не стихают: группа под названием "Люди в чёрном" организовала акцию на улицах Копенгагена. Некоторые меры в стране отменили ещё 1-го марта, но большинство ограничений продолжат действовать минимум до начала апреля.