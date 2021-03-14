ХДС Меркель проигрывает местные выборы в двух землях

Христианско-демократический союз Ангелы Меркель проигрывает в обеих землях, где в воскресенье проходили местные выборы.

В земле Рейнланд-Пфальц, по данным экзитполов, опубликованных сразу после закрытия избирательных участков, побеждают Социал-демократы. За СДПГ здесь проголосовали более 34 % избирателей, тогда как у ХДС - второе место и 26 % голосов. Это - худший результатом правящей партии в данном регионе. В парламент Рейнланд-Пфальц также проходят правая "Альтернатива для Германии", либеральная Свободная демократическая партия и "Свободные избиратели". Левая партия не преодолевает пятипроцентный барьер.

В земле Баден-Вюртемберг побеждают "зелёные", у них чуть больше 30 % голосов. Христианско-демократический союз снова занимает второе место (23 %). В этой земле Левая партия также не проходит; в региональный парламент войдут "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия.

Аналитики объясняют столь плачевный результат неудовлетворительной, по мнению многих граждан, политикой ХДС в борьбе с пандемией и финансовыми скандалами. Региональные выборы называют "тестом" за полгода до всеобщих.