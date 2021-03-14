В Боливии задержали экс-президента Жанин Аньес

В Боливии задержали бывшую исполняющую обязанности президента Жанин Аньес. Ордер на её арест был выдан в рамках расследования дела о госперевороте 2019 года.

Против политика выдвинули обвинения в преступном сговоре, госизмене и подстрекательстве к мятежу.

Сама Аньес утверждает, что смена власти происходила в конституционном порядке, а "нынешнее правительство пытается установить в стране диктатуру". Она обратилась за помощью к ЕС и Организации американских государств, призвав направить в Боливию наблюдателей.

В свою очередь, бывший президент южноамериканского государства Эво Моралес, которого два года назад обвинили в фальсификации выборов и отстранили от власти, требует "наказать виновных в гибели людей и разрушении экономики страны и демократии".

В Госдепартаменте США призвали боливийские власти "соблюдать положения Американской конвенции о правах человека и надлежащие правовые процедуры". В своём обращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о "необходимости полной прозрачности всех судопроизводств".

Тем временем, у здания прокуратуры в Ла-Пасе, куда для допроса доставили Жанин Аньес, проходят стихийные митинги её сторонников и противников.

Рафаэль Киспе, лидер движения коренных народов аймара: "Бывшего президента должен судить парламент по обвинительному акту, выданному прокуратурой. Её арест - это произвол"

"Мы требуем справедливости, максимального наказания. Люди погибали, получали ранения. Некоторые все ещё страдают в больницах".

Вместе с Аньес задержаны несколько экс-министров и бывших высокопоставленных чиновников и военных. Оппозиция призвала граждан республики к актам неповиновения правительству социалистов во главе с Луисом Арсе, которого считают соратником Эво Моралеса.