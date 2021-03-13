Угон BMW с продавцом на капоте

Полиция Онтарио обратилась за помощью в розыске двух человек, причастных к угону автомобиля, в результате которого продавец попал в больницу. Недавно обнародованное видео с камер наблюдения показывает, как было дело. Подозреваемые прибыли в автосалон в начале марта в серебристом Audi, чтобы прицениться к чёрному BMW M4. Один из злоумышленников сел на водительское сиденье, и когда сотрудник салона запустил двигатель, подозреваемый рванул на дорогу с продавцом на капоте. Когда BMW разогнался по оживлённой дороге, продавца сбросило на землю, чуть было не под колёса встречного автомобиля. Мужчину доставили в больницу, у него рваные раны ног. Полиция Онтарио просит всех, кто может дать хоть какую-то информацию о злоумышленниках, связаться с ней.