Лондон: полицейскому предъявлено обвинение в убийстве

Несмотря на предупреждения лондонских властей о незаконности в контексте эпидемии акций в память об убитой Саре Эверард, в пятницу и субботу десятки человек приняли в них участие.

Накануне лондонскому полицейскому были предъявлены обвинения в похищении и убийстве. 48-летний офицер подразделения дипломатической защиты, Уэйн Кузенс обвиняется в том, что вечером 3 марта похитил 33-летнюю Сару Эверард, когда она возвращалась пешком в Брикстон на юге Лондона.

Тело молодой женщины было обнаружено в минувшую среду в лесу в графстве Кент, недалеко от дома подозреваемого, и опознано в пятницу. Кузенса задержали в минувший вторник. Он также подозревается в эксгибиционизме в одном из ресторанов быстрого питнаия Лондона 28 февраля. Отдел собственной безопасности сейчас выясняет, почему это происшестиве не было расследовано должным образом.

Случившееся с Сарой Эверард вызвало в стране шквал эмоций. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "потрясён" и призвал "найти ответы на это ужасное преступление". В четверг депутат Палаты общин Джесс Филлипс зачитала имена 118 женщин, убитых в Великобритании в прошлом году.