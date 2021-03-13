В Иордании 6 пациентов скончались из-за отключения кислорода

Король Иордании Абдалла II посетил больницу города Эс-Салт, где в субботу утром шесть пациентов отделения интенсивной терапии с диагнозом Covid-19 скончались из-за прекращения подачи кислорода.

Королевский кортеж встречали разгневанные родственники умерших и примкнувшие к ним горожане. Полиции пришлось вмешаться, чтобы машинам дали проехать. Во время визита Абдалла II потребовал отставки директора больницы.

В отставку - по собственной воле - подал министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. До того он заявил, что "начато расследование причин отключение кислорода" (оно продолжалось почти час - прим.ред.) и что "все виновные понесут наказание".

"Мне пришлось трижды делать отцу сердечно-лёгочную реанимацию и дважды - матери. Я позвонил директору больницы сегодня утром, в отделении находились только один врач и две медсестры, они обслуживали от 50 до 60 пациентов, как такое может быть?" - говорит Хабис Харабша, сын двух пациентов больницы в Эс-Салте.

После визита короля в больницу, расположенную в 30 километрах от столицы Аммана, доставили цистерну с жидким кислородом.

Вакцинация в Иордании - стране с 10-миллионным населением - началась в январе. С начала эпидемии коронавирусом здесь заразились 464 856 человек, от его последствий скончались 5 224.