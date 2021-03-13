Италия тоже недовольна "АстраЗенекой"

Власти Италии приостановили использование одной из партий вакцины AstraZeneca, поскольку поступило множество сообщений о "серьёзных побочных эффектах". В Риме не конкретизировали, что именно. Однако за минувшие дни сразу несколько стран Европы вообще приостановили использование "Астразенеки" по схожим причинам.

В самой Италии тем временем правительство постановило, что на пасхальные выходные — с 3 по 5 апреля — вся страна будет объявлена "красной зоной".

Марио Драги, премьер-министр Италии:

"Эти меры необходимы, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, которое привело бы к ещё более жёстким мерам. Но этот шаг будет сопровождаться правительственной помощью семьям и предпринимателям, а также ускорением вакцинации: только она даёт нам надежду на окончание пандемии".

Французские врачи выступили с призывом максимально широко применять вакцину Johnson&Johnson, одобренную накануне европейским регулятором. По данным Парижа, она отлично подойдёт для всех взрослых, включая пожилых. Однако по европейским планам, первые партии этого препарата прибудут во Францию не ранее середины апреля.

На этом фоне власти вновь объявили об ухудшении ситуации, в первую очередь в районе Парижа. Там, по данным правительства, отделения реанимации заполнены на 95%. Сейчас по всей стране действует комендантский час с 6 вечера, а в отдельных департаментах на юге и на севере — ещё и полный "локдаун" в выходные.

В Греции цифры статистики — среди самых высоких за всё время пандемии. Во вторник в стране было зафиксировано 3215 новых случаев — самый высокий показатель с ноября. Карантин в стране продлён минимум до конца марта. На минувшей неделе в стране происходили манифестации, которые заканчивались массовыми беспорядками. Оппозиция требует расследовать случаи полицейского насилия. Премьер-министр же занял сторону правоохранительных органов и обвинил оппозицию в том, что она использует усталость от карантина в своих политических целях.

В Португалии при этом говорят о постепенном смягчении карантина. С понедельника в стране должны заработать детские сады и школы, парикмахерские и некоторые другие учреждения. В начале апреля откроются большинство магазинов, кафе с террасами и музеи. В середине апреля возобновят работу торговые центры и кинотеатры, а в начале мая будут сняты ограничения на работу ресторанов и на проведение мероприятий на открытом воздухе.