Covid-19: ВОЗ в тревоге за Бразилию

Новый рекорд суточной смертности от коронавируса установлен в Бразилии. За один день скончались почти 2300 человек. В попытке остановить распространение COVID-19 власти заключили контракт на покупку российского "Спутника V". 10 миллионов доз вакцины доставят в страну в три этапа, начиная с апреля, в дополнение к препаратам компаний AstraZeneca и Sinovac.

Более 270 тысяч смертей из 22 с лишним миллиона случаев заболевания. По этим показателям Бразилия занимает второе место в мире после США.

Однако президент латиноамериканской республики продолжает отрицать всю серьёзность эпидемиологический ситуации.

Тревогу по этому поводу выразили в Всемирной организации здравоохранения.

"Бразилии необходимы социальные меры серьёзного характера. Власти должны чётко информировать о ситуации в стране и о том, какие действия следует предпринять, какие конкретно меры усилить. Процесс должен охватывать всю систему здравоохранения при полном вовлечении в него населения". Тедрос Аданом Гебреисус генеральный директор ВОЗ

Тем временем, американский президент Джо Байден и его индо-тихоокеанские союзники по альянсу, известному как Quad, договорились о наращивании темпов производства вакцин против коронавируса.

Лидеры Австралии, Индии, США и Японии провели виртуальную встречу в пятницу. На территории Индии до конца года решено произвести 1 млрд доз.