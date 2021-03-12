Княгиню Ольгу удалили из списка великих женщин после споров о её принадлежности

Всемирный экономический форум удалил княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин в истории человечества. В публикации ВЭФ сказано, что эти изменения внесли из-за «противоречивых исторических данных». Что именно вызвало споры, не уточняется.

Список «Женщины, которые определили историю мира» был опубликован к 8 марта. Княгиня Ольга представлена там как «первый русский монарх, принявший христианство», католическая и православная святая, чью раннюю жизнь «никак не назовёшь святой». Автор статьи называет Ольгу «прародительницей современной России», а её мужа «Иваном».

Такое определение возмутило бывшего президента Украины Петра Порошенко. Незадолго то того, как упоминание о правительнице Киевской Руси удалили из списка, политик попросил команду ВЭФ «исправить ошибки». Он заявлял о необходимости защитить украинское культурное наследие, «когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже наиболее авторитетные международные институты».

Росія звикла нав‘язувати світові брехню — своє альтернативне бачення історії та імперські наративи. До 8 березня... Posted by Петро Порошенко on Wednesday, March 10, 2021

Порошенко напоминает о том, что Киевская Русь существовала на территориях нескольких современных государств, а Московское княжество было основано спустя три столетия после смерти Ольги. По этой причине, — уверен бывший президент Украины, — княгиню нельзя считать прародительницей Российской Федерации.