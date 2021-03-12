Всплеск игромании среди молодых испанцев

Игромания охватывает всё большее число молодых испанцев. Правительство подготовило ряд законодательных инициатив по противодействию этому пагубному увлечению.

Давид избавился от своей страсти, только проведя целый год в реабилитационном центре: «Дошло до того, что в тот же день, когда я получил зарплату, я совершенно остался без денег. Не осталось денег ни на квартирную плату, ни на еду, ни на бензин, чтобы поехать на работу. Так я дошел до крайней точки».

Попасться на крючок азартной игры можно не отходя далеко от любимого компьютера. Во-время пандемии прибыльность букмекерских веб-сайтов возросла на 20%.

«Сейчас появилось очень много возможностей для игры: – рассказывает психолог Пабло Льяма, – с компьютера, с телефона и т.д. Реклама и доступность сделали игровую зависимость чрезвычайно распространенным явлением».

Карлос Марласка, корреспондент Euronews: «Закон об азартных играх, принятый по инициативе правительства в прошлом году, разрешает рекламу букмекерских контор на телевидении и радио только с 1 ночи до 5 утра, и запрещает им размещать рекламу на униформах спортивных команд и привлекать новых клиентов».

В полной мере закон вступит в силу только в середине этого года. Председатель Федерации излечившихся игроманов Максимо Гутьеррес считает, что этого не достаточно:

«Закон не затрагивает такие вопросы как профилактика и возмещение убытков, а также лечение патологического влечения к азартным играм».

Государственная служба по надзору над игорным бизнесом ожидает первых результатов применения этого закона, и, по словам ее генерального директора Микеля Арарны, готовит новый законопроектом, который сделает организацию азартных игр менее опасной для игроков:

«Мы предлагаем запретить играть людям с задолженностью и сделать обязательным предупреждении о риске выработать зависимость, телефонные номера, по которым можно было бы связаться с психологом в случае возникновения психологической проблемы».

Пандемия обострила проблему игромании среди молодежи. Испанское правительство рассчитывает, что новые законы смогут переломить опасную тенденцию.