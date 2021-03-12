Центр Визенталя против переименования стадиона в честь Романа Шухевича

Центр Симона Визенталя потребовал у администрации украинского Тернополя пересмотреть решение назвать городской футбольный стадион в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. В 71-ю годовщину гибели командира местные власти вспомнили о его спортивных успехах юности (в частности, в 1923 году 16-летний Шухевич поставил рекорд в беге с препятствиями на IV Запорожских играх во Львове). Но члены неправительственной организации напомнили горсовету и об активном участии сил под его руководством в массовых убийствах евреев и поляков в ходе Второй мировой войны.

"Участие в массовых убийствах невинных сограждан по причине их религии или национальности должно служить основанием для исключения возможности такой персоне стать национальным героем", - говорится в направленном в мэрию Центром письме.

Израильские историки указывают среди прочего на причастность украинских националистов под командованием Шухевича к еврейскому погрому во Львове 30 июня — 3 июля 1941 года.

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Ранее протест в связи с присвоением стадиону имени Шухевича выразили посол Израиля Джоэль Лион, а также польская сторона - Институт национальной памяти Польши и мэр города Замосць Анджей Внук, объявивший о прекращении совместной с Тернополем работы в рамках европейского гранта на 69 тыс. евро. Польские историки напоминают и о причастности Шухевича к Волынской резни, жертвами которой стали около 100 тысяч человек. Ранее Сейм квалифицировал те события как геноцид польского населения.

Мэр Тернополя Сергей Надал уже заявил, что решение пересмотрено не будет, назвал несогласных "заложниками советской историографии" и, в свою очередь, отметил, что во время войны семья Шухевича прятала в своем доме еврейскую девочку Ирину Райхенберг.

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Наконец, пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко отметил, что "сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины", и "дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков", а не дипломатов.

В Центре Симона Визенталя осудили отказ МИД обсуждать вопрос.

Бывший глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович напомнил, что в стране с 1990-х годов существует около 80 улиц Романа Шухевича, а вновь разгорающиеся споры назвал "результатом пропагандистских действий" с целью "дискредитации украинской истории".

В 2007 году бывший президент Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Герой Украины. В 2010-м Апелляционный административный суд Донецка признал данный указ незаконным, поскольку главком УПА умер до объявления страной независимости, то есть никогда не был гражданином Украины. При этом в 2019 году Апелляционный суд города Киева признал соответствующим закону переименование Киевским городским советом проспекта, названного в честь советского военачальника Николая Ватутина, в проспект Романа Шухевича.