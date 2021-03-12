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Россия

Осуждённых в России будут отправлять на принудительную уборку Арктики

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 Андрей Позняков
Следы загрязнения дизельным топливом после аварии на ТЭЦ под Норильском
Следы загрязнения дизельным топливом после аварии на ТЭЦ под Норильском   -   Авторское право  Irina YARINSKAYA / AFP
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Осуждённых в России собираются отправлять на принудительные работы по очистке Арктики от загрязнений. О таких планах на итоговой коллегии Федеральной службы исполнения наказаний рассказал её директор Александр Калашников. По его словам, соответствующие соглашения уже заключены с руководством Красноярского края и администрацией города Норильска.

Ранее в руководстве ФСИН сообщали, что изучают возможность использования осуждённых для выполнения специфических работ в Арктике. Речь шла, в частности, о разборе 15 незаконных свалок в Архангельской области, — напоминает «Интерфакс». В Красноярском крае тюремное ведомство планировало создать исправительный центр на 56 человек.

Всё это рассматривается как «взаимовыгодное сотрудничество» ФСИН с организациями, которые занимаются очисткой арктической зоны, а ведомство «заинтересовано в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готово предоставлять необходимое количество рабочей силы».

О важности «генеральной уборки» Арктики заявлял глава Минприроды Александр Козлов. Он призывал очистить север от «ржавеющих бочек и брошенного железа». Министр говорил об этом в том числе в связи с природной катастрофой, вызванной утечкой топлива на ТЭЦ «Норникеля» под Норильском. В мае в почву и водоёмы попали более 20 тонн дизельного топлива. Компанию обязали выплатить почти 150 млрд рублей в качестве компенсации.