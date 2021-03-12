Албания: новый аэропорт или сохранение дикой природы?Комментарии
Албания - рай для браконьеров. Но выстрелы и автомобили - не единственная угроза для птиц в лагуне Нарта и на близлежащем соляном болоте ... Мы встретимся с одними из самых известных орнитологов Албании, которые уверяют - развитие туризма выходит из-под контроля ...
Албания расположена на одном из важнейших маршрутов перелетных птиц между Европой и Африкой. Внутри этой охраняемой зоны планируют построить международный аэропорт.
К нам присоединился Ариан Маврики, известный фотограф дикой природы из Косово. Лагуна Нарта - одно из его излюбленных мест для фотоохоты.
Местный рыбак Виктор Мочка подготавливает сети на своей маленькой лодке. Его не пугает грандиозный проект аэропорта.
Как и многие албанцы, он верит в экономические выгоды от масштабного туристического развития на побережье.
Генеральный план правительства включает не только международный аэропорт, но и масштабное строительство отелей, причалов и туристических курортов.
Ученые, такие как Эральд Дзека из Албанского общества орнитологов и Зюдйон Ворпси, руководитель проекта природоохранной организации PPNEA, пришли в ужас. Это место - одна из крупнейших и наиболее важных экосистем водно-болотных угодий Албании и Средиземноморья.
Албания подписала «Соглашение о сохранении афро-евразийских перелетных водоплавающих птиц», которое касается 92 видов, обитающих в лагуне Нарта.
Но с приближением выборов политические партии, как правящие, так и основные оппозиционные силы, встают на сторону туристических промоутеров.
Экономика Албании выиграет от инвестиций в прибрежный туризм. Это одна из беднейших стран Европы, и регион остро нуждается в экономическом подъеме (для повышения доходов и возможностей трудоустройства).
Мэр Влёры представляет нам свой город как «будущую королеву средиземноморского туризма». Он возражает против аргументов орнитологов: новый аэропорт планируется построить на месте старого:
Дзека и Ворпси привозят нас на место бывшего и будущего аэропорта. Вот оно: Ландшафтный заповедник… этот природный объект в Албании мог бы стать частью международных экологических структур.
Здесь наблюдали за более чем 200 видами диких птиц…
Информация о военном аэропорте неверна, говорят Дзека и Ворпси:
Чтобы убедить местных жителей передумать, орнитологи организовали акцию доброй воли: они раздавали профессиональные фотографии птиц в обмен на их чучела.
Владельцу "Таверны Дружбы" нравится идея нового аэропорта (в его глазах хороший инструмент для развития местного бизнеса). Но его не должны строить на охраняемой территории:
Соляное болото привлекает огромное количество крупных птиц, таких как пеликаны, цапли и фламинго – и существует опасность их столкновения с самолетами.
По всему побережью начинают строить отели. Стратегия страны по развитию туристической индустрии разрушает болотистую местность.
Сегодня Эральд Дзека работает с группой венгерских орнитологов. Албано-венгерское исследование по миграционным маршрутам началось шесть лет назад. Чтобы получить точные данные, сильных самцов птиц оснащают радиоизлучателями на солнечных батареях.
Но, несмотря на убедительные результаты таких исследований, албанские политики продолжают следовать своим инфраструктурным планам.
Пока Дзека проверяет сети на предмет окольцовывания большего количества птиц, давайте взглянем на отчет Европейской комиссии по стране, в котором подробно рассматривается законодательство Албании о «стратегических инвестициях», которые могут стать воротами для крупных капиталовложений в охраняемые районы. Комиссия выразила «озабоченность по поводу защиты биоразнообразия».
Ее разделяют около 37 организаций дикой природы по всей Европе (Албания, Хорватия, Сербия, Черногория, Германия, Косово, Греция, Босния и Герцеговина, Швейцария, Македония). Вместе они написали открытое письмо премьер-министру Албании.
Тирана - столица Албании. Если не произойдет никаких изменений, уязвимые популяции водоплавающих птиц еще больше уменьшатся - и может наступить день, когда некоторые виды переместятся из дикой природы в музеи.
Джерри Джемаль, руководитель проекта природоохранной организации PPNEA, показывает нам шилоклювку. Это один из видов, гнездящихся в этом районе, который, по его словам, больше не сможет размножаться, если аэропорт будет построен.
В детстве Ариан Маврики нашел раненую птицу. В его городке не было ветеринара, поэтому он отнес ее в местную больницу. Но доктор отказался помогать. Тогда маленький Ариан принял решение, изменившее его жизнь: он стал фотографом дикой природы. Ариан опасается, что, если близ лагуны построят аэропорт, он больше не сможет заниматься любимым делом.
Албания хочет стать членом Европейского Союза. Поэтому страна обязана соблюдать законы ЕС, в том числе европейские директивы, защищающие дикую природу и среду обитания.