"Старейшины" хотят изменить мир

К нам присоединяется Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и нынешний председатель организации "Старейшины". Это группа независимых мировых лидеров, которых еще в 2007 году собрал вместе Нельсон Мандела для совместной работы во имя мира и прав человека.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Мэри, прошло больше года с тех пор, как ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. И с тех пор мир и Европа по сути переживают кризис. Теперь, хотя об этом не часто говорят, пандемия опасно увеличивает разрыв между странами, нациями и, конечно же, социальными классами. Каковы будут долгосрочные последствия этого?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— Это очень беспокоит. "Старейшины" много говорят о том, что COVID-19 усугубил все неравенства, неравенства расы, пола, не у дел оказались мигранты и беженцы, все это усугубляется. Будет сложно, потому что за кризисом COVID-19 стоит климатический кризис. Мы должны преодолеть пандемию, не забывая о необходимости сокращения выбросов. Перед нами очень важное десятилетие. И вы знаете, неравенство на лицо, и люди очень страдают. Скорее всего мы к этому придем, но особенно сильно пострадали женщины.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Исследования показывают, что женщины взяли на себя львиную долю заботы о детях. Но тем не менее, на дворе 2021 год, а женщины в Европе по-прежнему зарабатывают в час в среднем на 14% меньше мужчин, при этом различия по странам-членам ЕС огромны. Как вы думаете, почему важно как можно скорее решить эту проблему?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— Действительно важно обратить внимание на то, что женщины ООН сейчас называют "равенством поколений". Мы отметим 25-ю годовщину подписания Пекинской декларации ООН по положению женщин, которая на самом деле была в прошлом году, но мы отмечаем ее в этом с особым почетом. Женский труд был признан в области здравоохранения, даже в уборке больниц, низкооплачиваемой работе, которую мы теперь ценим больше, потому что иначе больницы не смогли бы работать. При этом безработных женщин непропорционально больше, либо потому, что они работают в таких секторах, как гостиничный бизнес, розничная торговля, которые особенно затронуты COVID-19, либо, как вы сказали, они несут большую нагрузку по уходу за семьей и, возможно, им пришлось уйти из-за домашнего школьного обучения или ухода за пожилыми людьми и так далее. Так что это действительно серьезно.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Может ли эта пандемия послужить тревожным сигналом для Европы? ведь как континент мы стареем, и, возможно, нам уже нужно готовиться к следующей пандемии или к 2060 году, и тогда нас будут окружать роботы, которые, конечно, не будут платить налоги?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— На самом деле "Старейшины" осведомлены. У нас есть Гру Харлем Брундтланд, одна из наших старейшин, и она возглавляла комитет, который предупреждал об этой пандемии еще в сентябре 2019 года. И она занимается изучением возможных пандемий в будущем. Так что да, мир в целом должен думать об этом. И я хочу попытаться заставить нас по-другому взглянуть на выход из COVID-кризиса. Откровенно говоря, мне не нравится идея "восстановить лучше, чем было", потому что я не думаю, что мы хотим вернуться в тот очень неравный мир, который у нас был. Мы хотим двигаться вперед в духе равенства, справедливости и устойчивости, экологичности и с учетом нашей потребности иметь жизнеспособный мир для наших детей и внуков.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Между тем, еще одна тема, которая доминировала и разделяла европейский континент на протяжении многих лет, - это вопрос о том, как управлять миграцией. Для вас, известного правозащитника, как Европа должна была действовать?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— Нам нужна более справедливая система в Европе. Нам нужно, чтобы страны Средиземноморья, особенно Италия и Греция, не несли непропорционально тяжелое бремя, что несправедливо. И, знаете, это длилось слишком долго. На самом деле нам нужно управлять миграцией более справедливо… и, в конце концов, мы знаем, что те мигранты, которые бегут от опасности и приезжают в другую страну, предприимчивы. Они храбры, отважны и строят общества, куда бы они ни приехали. Это опыт.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Но кадры, которые мы наблюдаем в лагерях, например, в Боснии, должны застыдить Европу и европейских политиков. Вы согласны?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— Я думаю, нам действительно нужно работать лучше. Вы знаете, в Ирландии помогают беженцам, мы реформируем то, что мы делаем, потому что мы понимаем, что общество оценивается по тому, как вы обращаетесь с заключенными и с теми, кто был вынужден приехать. Потому что они спасаются бегством от конфликтов или преследований в других местах. И поэтому я думаю, что необходимо сосредоточить внимание на вопросах социальной справедливости, а также на выходе из COVID-кризиса с гораздо более всеобъемлющими системами социального обеспечения по всей Европе и за ее пределами.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Мэри, как старейшина, вы, по сути, борец за мир. Насколько вы сейчас обеспокоены натянутыми англо-ирландскими отношениями и хрупкостью мирного соглашения Страстной пятницы?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— Я думаю, вы понимаете, что это проблема, о которой я не могу говорить как бывший президент. Я не вмешиваюсь в политику. Но я слежу за этим очень внимательно и с пристрастием. Но я не хочу ничего говорить, потому что сейчас дела обстоят немного напряженно. А это нехорошо.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Что ж, давайте поговорим о том, что ближе вам. И это, конечно, изменение климата. Вы упомянули об этом раньше. И здесь, в Брюсселе, на этой неделе был ажиотаж среди обеспокоенных изменением климата. Джон Керри пообещал, что поможет Евросоюзу достичь этих амбициозных зеленых целей. Так что же должны сделать политики и, конечно же, крупная промышленность, чтобы к 2050 году европейский континент стал углеродно-нейтральным? Без возвышенных заявлений и "зеленого пиара".

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— В этом году у нас есть два огромных события. Это Конвенция о биологическом разнообразии в Китае, и конференция по климату в Глазго в ноябре, обе были перенесены на этот год. Нам нужно, чтобы каждая страна и каждая корпорация, каждая инвестиционная компания и каждое сообщество заявили, что они откажутся от выбросов к 2050 году или раньше, а затем действовать в обратном порядке. Что будет к 2030 году, к 2025 году? Что мы вкладываем в обещания, которые даем нашим странам? И пока мы не на правильном пути. И если мы возьмем в расчет все обещания стран сейчас - безопасного мира мы не получим.

Мейв Мак Махон, Euronews:

Да. Время летит. Еще один вопрос к вам. Вы были на виду у публики десятилетиями, и такая долгая карьера не обходится без пары сбоев. Один из них был в 2018 году в Дубае, когда вы встретили принцессу Латифу. Я знаю, что вы много говорили об этом в последние пару недель, и вы честно сказали, что были наивны тогда. Но я все же хочу спросить вас, считаете ли вы, что за последние два года можно было более активно отстаивать ее дело?

Мэри Робинсон, председатель организации "Старейшины":

— Я думаю, что сейчас очень важно поддержать Верховного комиссара ООН по правам человека, которая попросила доказать, что принцесса жива, и намерена пойти дальше и добиваться освобождения не только Латифы, но и ее сестры. Вот что главное.