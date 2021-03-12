Коронавирус: поиски универсальной вакцины

Семейство РНК-вирусов, к которому принадлежит коронавирус нового типа, Sars-CoV-2, отличается повышенной частотой мутации, это означает, что даже за один раунд репликации может происходить точечное изменение более, чем на геном.

Такое свойство позволяет Sars-CoV-2 быстро адаптироваться и усложняет механизм принятия профилактических мер, который предохранял бы от заражений.

Сегодня, когда в распоряжении медиков имеются уже несколько вакцин, специалисты задаются вопросом, возможно ли разработать препарат, который был бы одинаково эффективен против разных штаммов Sars-CoV-2?

Самая большая сложность - создание общего блокатора для репликации шиповидного белка. Именно этот пепломер, воздействуя на бронхиальные клетки, вызывает их воспаление. Антитела, которые вырабатываются под воздействие вакцины, это свойство подавляют.

По словам руководителя проекта в компании Osivax Дельфины Гюйон-Желлен, "Цель - проникнуть внутрь пепломеров, ведь шиповидная оболочка защищает их от антител. Мы хотим научить клетки иммунной системы распознавать геномы этих белков, это предоставит организму возможность сопротивляться инфекции".

В Osivax предполагает, что клинические испытания препарата такого типа могут начаться уже через год.

Bpifrance, входящий в поле зрения ЕЦБ, инвестировал проект 15 миллионов евро, примерно столько же биотек-компания получила и от Еврокомиссии.

Сотрудники Osivax - не единственные, кто ищет универсальную вакцину.

Не только в Европе, но и в США исследователи изучает возможность создания подобного медикамента.

Другое дело, что подход к решению сложной прикладной задачи может быть разным.

Паскаль Брандис, исполнительный директор Phylex Biosciences, живущий и работающий в Калифорнии, рассказывает о методике научного поиска в его компании: "Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще и жреческими предсказаниями. Но мы знаем, что в силу своей природы этот вирус будет мутировать и в дальнейшем. Рассматривая, как меняется геном от штамма к штамму, на мой взгляд, можно вывести алгоритм, чтобы уже на его основе начать разработки универсальной вакцины, которая была бы эффективна в течение нескольких лет".

Во влиятельном журнале Nature опубликовано в качестве редакционного комментария письмо эпидемиологов Уэйна Коффа и Сета Беркли, они призывают правительства и профильные международные организации активно инвестировать в создание универсальной вакцины.

Из Лиона передает Гийом Пети, Euronews: "Год назад мысль о создании противокоронавирусной вакцины казалась ересью - обычный срок разработки такого препарата составляет минимум пять, а то и все десять лет. Первый этап в создании медикаментов заканчивается. Старт нового происходит на глазах - ученые хотят разработать универсальное профилактическое средство. Смогут ли власти поддержать этот проект, не ожидая немедленных результатов - этот вопрос пока остается открытым".