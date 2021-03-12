ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить паспорта вакцинации. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, главная проблема касается возможных привилегий, которые могли бы получить их обладатели. При этом, до сих пор доступ к препаратам получило лишь ограниченное число жителей планеты.

Так, по приведенным ранее данным генсеком ООН Антониу Гутерришем, 75% вакцин получили жители всего 10 стран, ни одной дозы не досталось 130 государствам. По данным Вуйнович, всего в мире сделано примерно 250 млн доз вакцин. В большинстве случаев для формирования иммунитета требуется две инъекции.

"Даже если человек вакцинирован, возможно, он может быть инфицирован и переносить другим, хотя он не болеет. Это одна из гипотез. Но второе самое главное – это неравенство. Невозможно требовать, чтобы только те, у кого есть вакцина, могли путешествовать, а другие нет. ВОЗ всегда стоит за равенство, поэтому против COVID-паспортов" — заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее многие эксперты выступили, в частности, в защиту прав граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за возможной аллергической реакции или, например, ввиду беременности.

Вопрос единых сертификатов вакцинации активно обсуждают в Евросоюзе. За несколько месяцев до открытия туристического сезона за их введение для желающих путешествовать ратует Греция. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы стран-членов ЕС намерены создать электронные сертификаты уже к лету. При этом, согласно проведенному Euronews совместно с компанией Redfield and Wilton исследованию, если почти 70% итальянцев согласны с концепцией, 38% французов - категорически против.

Вуйнович обещает, что официальные позиция ВОЗ по поводу рекомендации паспортов станет известна примерно через три месяца.