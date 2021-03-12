Гималаи без туристов - гиды без работы

Непальцу Пасангу Ринзее Шерпу 33 года, 18 из них он работает гидом в Гималаях и уже два раза покорял Эверест. Пасанг помогает иностранным альпинистам взбираться на самые опасные вершины. Но вот уже год, как у него нет работы, а значит и дохода.

"За всё это время я ничего не заработал, но зато в нашей повседневной жизни добавилось так много стресса и напряжения. Я злился без всякой причины, мой разум замутняли бесполезные мысли, и я боялся, что впаду в депрессию. Чтобы не сойти с ума, я стал совершать короткие походы, занимался скалолазанием, в том числе и в закрытых полмещениях. Я делал все возможное, чтобы выжить как морально, так и физически", - говорит Пасанг.

С началорм пандемии Непал закрыл свои границы для туристов на более чем 9 месяцев , и хотя ограничения уже сняты, иностранцы по-прежнему не спешат приехать сюда. Гималайские гиды ждут, чтобы идустрия туризма заработала в полную силу. От этого зависит их выживание.