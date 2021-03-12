Рождаемость близнецов бьет рекорды

Рождаемость близнецов в мире бьет все исторические рекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования в одном из ведущих мировых журналов по репродуктивной медицине Human Reproduction. По словам ученых, каждый 42-й младенец сегодня - близнец.

За 30 лет общий показатель появления близнецов на свет увеличился на треть - с 9 до 12 на каждую тысячу новорожденных, а это означает, что ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона двойняшек.

Жиль Пизон, профессор Национального музея естествознания:_ "Существует две причины роста числа близнецов во всем мире: во-первых, это развитие искусственного оплодотворения, при котором близнецы рождаются чаще, и это происходит в основном, в развитых странах. И, во-вторых, откладывание материнства, тот факт, что женщины рожают детей все позже и позже во многих странах мира, и опять же - особенно, в наиболее развитых странах. Риск беременности двойней увеличивается с возрастом женщины"._

Исследователи собрали информацию по случаям рождения близнецов в 2010-2015 годах в 165 странах, в которых проживает 99% населения планеты. Для сравнения они взяли статистику за 1980-1985-е годы. Выяснилось, что рост числа близнецов на планете, в основном, наблюдался в Азии, Северной Америке и Европе.