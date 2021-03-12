"Супергод" немецкой политики

Цветы и листовки в подарок на 8 марта раздавали прохожим в немецком Штутгарте. Это была последняя акция агиткампании партии "зелёных" перед воскресными выборами в региональный парламент.

Дела у них, по мнению социогов, неплохи. В опросах общественного мнения "зелёные" лидируют с 10%-м отрывом.

Петра Ольшовски, кандидат от партии "зелёных":

"Да, судя о опросам, рейтинги у нас хорошие. Но итог непредсказуем. Не будем гадать, дождёмся выборов".

На избирательные участки приглашены жители двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга. Региональные выборы всегда имели большое политическое значение в Германии. Земли здесь - государства в государстве, наделены немалой властью. Но в этом году ставки особенно высоки - ведь в сентябре - выборы в Бундестаг.

Патрик Бернхаген, профессор политологии Штутгартского университета: “Это барометр настроений в стране в преддверии еще более важных - федеральных выборов”.

В последние четыре года Баден-Вюртембергом - третьей по величине землёй в ФРГ - управлял альянс христианских демократов и "зелёных". Аналитики предрекают, что после выборов в ландтаг 14 марта сценарий повторится.

Две партии долгое время находились на разных полюсах политического спектра Германии. А теперь "чёрно-зелёная" коалиция может оказаться у власти после выборов в Бундестаг. Учитывая то, что уровень доверия немецких граждан правящему блоку ХДС/ХСС в последнее время снизился, как говорят эксперты.

“Христианские демократы в Германии уже не так консервативны, как раньше. И в прошлом они были правее. В то же время, зелёные уже не так радикальны в вопросах экологии. Это означает, что в последние несколько лет эти две партии стали ближе друг к другу. И стабильная работа правящей коалиции зелёных и чёрных здесь, в Баден-Вюртемберге, подтверждает это”. Патрик Бернхаген профессор политологии Штутгартского университета

Некоторые из нынешних кандидатов от "зелёных" получили партийные билеты много лет назад, как наша собеседница, - ещё в юности. Тогда альянс с консерваторами был немыслим. Но в политике, как и в жизни, - необходимы перемены.

Петра Ольшовски, кандидат от партии "зелёных":

"Всё изменилось. Как и я с тех пор, когда мне было 18. Взгляды и позиции зелёных сегодня отличаются от тех, что были 30-35 лет назад. Но я считаю эти изменения нужными и правильными".

Следом за жителями Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга - в июне - проголосуют избиратели Саксонии-Анхальта, а затем - еще трёх федеральных земель - 26 сентября. На этот же день назначены выборы в Бундестаг.

Йона Каллгрен, корреспондент Euronews:

"Так что пристегнитесь. Начался супергод немецкой политики".