ЕС пытается примирить власти и оппозицию Грузии

Шведский дипломат Кристиан Даниэльссон, личный посланник главы Евросовета Шарля Мишеля, начал свой трёхдневный визит в Тбилиси. В пятницу он уже встретился с президентом и премьер-министром Грузии, а также представителями оппозиционных партий и гражданского общества. Даниэльссон уполномочен Мишелем в сотрудничестве с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем участвовать в посреднических усилиях ЕС в Грузии, направленных на возобновление политического диалога. Сам глава Евросовета посетил Тбилиси 1 марта.

"С нашей стороны есть серьезные опасения по поводу возникновения политического тупика, и это особенно прискорбно, если учесть, что существуют также большие проблемы, как COVID-19 и общая сложная экономиечская ситуация", - сказал, обращаясь к грузинскому руководству, спецпосланник главы Евросовета.

Политическая напряженность в Грузии усилилась после штурма офиса главной оппозиционной партии Единое национальное движение, основанной Михаилом Саакашвили и ареста в феврале её лидера Ники Мелиа по обвинению в подстрекательстве к насилию во время беспорядков в июне 2019 года.

Грузинская оппозиция отвергает результаты парламентских выборов 31 октября, на которых победила партия "Грузинская мечта", ссылаясь на "массовые фальсификации", хотя международные наблюдатели итоги голосования признали.

Власти считают обвинения необоснованными, и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров с оппозицией на других вопросах.