"Свободу Алексею Навальному!"

Несколько десятков стран написали обращение в Совет ООН по правам человека с призывом к России отпустить на свободу Алексея Навального. Они назвали заключение оппозиционера "неприемлемым и политически мотивированным". Среди подписантов в основном европейские государства, а также Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Соединённые Штаты, хотя США в настоящее время членом СПЧ не являются.

Представитель Польши в Организации Объединеннёх наций Збигнев Чех зачитал такст документ на 46-ой сессии Совета ООН по правам человека, которая проходила 12 марта в Женеве:

"Я представляю это обращение от имени 45 государств. Мы обеспокеоны ухудшением ситуации с правами человека в России, что в частности проявляется в незаконном аресте, задержании и заключении в тюрьму Алепксея Навального.

Мы призываенм Россию к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление их прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу убеждений и их свободное выражение, а также свободу вероисповедания", - заявил Чех, отметив, что действия Москвы противоречат международным обязательствам России в области прав человека.

Алексей Навальный был задержан 17 января в столичном аэропорту "Шереметьево". Он возвращался из Германии, где проходил лечение после отравления. 2 февраля суд заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навальный должен провести в колонии 2,5 года.

В начале марта Евросоюз ввел санкции в отношении четырёх российских должностных лиц из-за ситуации с Навальным — генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Въезд в страны ЕС им запрещён, а активы и имущество в случае их наличия будут заморожены.