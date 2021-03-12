Нидерланды в преддверии выборов

Предвыборная кампания в Нидерландах вышла на финишную прямую. В последних дебатах соперничающих сторон доминировали эпидемиологический кризис и его эконмические последствия. Да и само голосование, по итогам которого будет сформировано новое правительство, рассматривается скорее как экзамен на предмет того, как нынешний премьер-министр Марк Рютте справляется с проблемой.

Карантин и изоляция нелегко переживались населением страны, но в целом принимаемые властями меры получили всеобщее одобрение. Считается, что этому способствовали телевизионные брифинги о пандемии, которые Рютте проводил регулярно. Его Народная партия за свободу и демократию - VVD - лидировала в предвыборных опросах с большим отрывом, но в последние дни он сократился.

Анализируя ситуацию, мы замечаем, что предпочтения избирателей берут крен влево. Они видят, что теперь людям нужна помощь, финансовая поддержка со стороны правительства. Таким образом, во главу угла вновь ставится экономика, тогда как на предыдущих четырёх-пяти выборах основной проблемой была иммиграция. Андре Крувель аналитик (Vrije Universiteit Amsterdam)

Для лидера нидерландских ультраправых Герта Вильдерса эти перемены - плохой знак. Его антиисламская "Партия свободы" вновь способна занять второе место по итгогам выборов, но большинство политических сил отказываются вступать с ней в коалицию, фактически исключая из правительства.

Оппозиционные партии в значительной степени поддержали карантинные меры, вводимые правительством Рютте, поэтому во время кампании пытались подчеркнуть свои разногласия с ним по другим вопросам.

В отсутствие традиционных политических митингов агитация в основном проводилась в режиме онлайн. Введённый из-за эпидемии комендантский час в стране продлён до 31 марта, но на три дня голосвания (с 15 по 17 марта) будет сделано исключение.

Это первые всеобщие выборы в Европе после начала пандемии, и за их проведением будут пристально следить в других странах.