Нидерланды в преддверии выборов

Нидерланды в преддверии выборовКомментарии
Предвыборная кампания в Нидерландах вышла на финишную прямую. В последних дебатах соперничающих сторон доминировали эпидемиологический кризис и его эконмические последствия. Да и само голосование, по итогам которого будет сформировано новое правительство, рассматривается скорее как экзамен на предмет того, как нынешний премьер-министр Марк Рютте справляется с проблемой.
Карантин и изоляция нелегко переживались населением страны, но в целом принимаемые властями меры получили всеобщее одобрение. Считается, что этому способствовали телевизионные брифинги о пандемии, которые Рютте проводил регулярно. Его Народная партия за свободу и демократию - VVD - лидировала в предвыборных опросах с большим отрывом, но в последние дни он сократился.
Для лидера нидерландских ультраправых Герта Вильдерса эти перемены - плохой знак. Его антиисламская "Партия свободы" вновь способна занять второе место по итгогам выборов, но большинство политических сил отказываются вступать с ней в коалицию, фактически исключая из правительства.
Оппозиционные партии в значительной степени поддержали карантинные меры, вводимые правительством Рютте, поэтому во время кампании пытались подчеркнуть свои разногласия с ним по другим вопросам.
В отсутствие традиционных политических митингов агитация в основном проводилась в режиме онлайн. Введённый из-за эпидемии комендантский час в стране продлён до 31 марта, но на три дня голосвания (с 15 по 17 марта) будет сделано исключение.
Это первые всеобщие выборы в Европе после начала пандемии, и за их проведением будут пристально следить в других странах.