Реабилитировать Данте 700 лет спустя

"Божественная комедия" Данте Алигьери считается одним из величайших произведений мировой литературы. Но её автор в своё время был обвинён в коррупции и изгнан из родной Флоренции, куда он больше не вернулся.

Спустя семь веков итальянские юристы решили добится реабилитации поэта и мыслителя. Они намерены доказать, что процесс над Данте был политизированным и предвзятым.

Профессор права Алессандро Траверси - один из авторов этой инициативы:

"Мы собираемся проверить не только на основе правовых принципов, общепризнанных сегодня, но и на основе законов того времени, был ли тот приговор вынесен в результате справедливого судебного разбирательства - или в основе его лежат политические убеждения, и он стал орудием для устренения вызывающего беспокойство противника, каким Данте был для чёрных гвельфов того времени".

Данте принадлежал к белым гвельфам, которые в начале XIV века боролись за власть во Флорентийской Реcпублике. Победители - чёрные гвельфы - устроили суд над Данте и его однопартийцами.

В новом процессе, назначенном на 21 мая, примут участие потомок Данте граф Сперелло ди Серего Алигьери и Антуан де Габриелли, потомок судьи Канте Габриелли, изгнавшего поэта из Флоренции.

"Городские власти Флоренции извинились от имени моего предка за то, что он сделал, - говорит Антуан де Габриелли. - Поэтому я связался с мэрией и спросил (конечно, в шутку): "По какому праву вы приносите извинения за действия моего предка? В конце концов, если бы он не изгнал Данте из Флоренции, то Данте никогда бы не написал "Божественную комедию".

Итальянское законодательство позволяет пересматривать любые судебные дела без срока давности, если в них появляются новые факты. Граф Алигьери надеется к 700-летнему юбилею со дня смерти своего знаменитого предка добиться его реабилитации.